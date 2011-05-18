Джарти розраховує, що Янукович встигне передати закон до парламенту

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ розраховує на розгляд Верховною Радою України проекту закону «Про основи розвитку Автономної республіки Крим та особливості здійснення інвестиційної діяльності на її території» до початку літніх парламентських канікул.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Учора проект закону обговорювався на засіданні у Києві. Були розбіжності, але всі спірні питання вдалося вирішити, і я сподіваюся, що Президент найближчим часом внесе законопроект на розгляд до парламенту. Розраховую, що закон буде ухвалений до парламентських канікул», - сказав В.ДЖАРТИ.

Підготовлений Радміном Криму законопроект передбачає, зокрема, створення особливих пільгових умов для інвесторів, які починають працювати в регіоні.