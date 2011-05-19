Міністерство повідомляє, як атестовуватиме архітекторів

03:36, 19 травня 2011
Суспільство
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Готовий проект постанови

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробило проект постанови Кабміну «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, документ розроблений на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Планується, що документом буде введений правовий механізм отримання архітекторами, інженерами, експертами й іншими відповідальними виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, відповідних кваліфікаційних сертифікатів.

Норма про обов`язок або право отримання такими фахівцями кваліфікаційних сертифікатів встановлена також низкою статей закону «Про архітектурну діяльність».

Проект постанови базується також на положеннях програми економічних реформ на 2011-2014 роки, якою у рамках дерегулювання і розвитку підприємництва передбачено спрощення дозвільної системи в будівництві. Таке спрощення, згідно з проектом акту, здійснюється шляхом поступового переходу від ліцензування господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єкту архітектури, до професійної атестації виконавців окремих видів робіт.

У міністерстві вважають, що дані зміни сприятимуть вдосконаленню процедури професійної атестації і підвищенню професійного рівня відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури.

Сьогодні проект документа проходить правову експертизу в Мінюсті.

Нагадаємо, на виконання Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розробляє низку нормативно-правових документів. На сьогодні Кабмін схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності і вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», постанови «Питання прийому в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» (від 13.04.2011 № 461), «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (від 13.04.2011 № 466), «Про затвердження Порядку віднесення об`єктів будівництва до IV і V категорій складності” (ухвалена урядом 27 квітня ц.р.), «Про Порядок узгодження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (ухвалена 11 травня ц.р.).

Окрім цього, проекти ще 10 постанов, які підготувало міністерство, знаходяться на узгодженні центральних органів виконавчої влади.

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