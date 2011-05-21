У Севастополі відбувся мітинг-реквієм біля пам'ятника Шевченку
23:36, 21 травня 2011Суспільство
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Покладали квіти, читали вірші
У Севастополі у зв`язку з 150-ми роковинами перепоховання Тараса Шевченка відбувся мітинг-реквієм.
Як передає кореспондент УНІАН, під час заходу, який відбувся на площі біля пам`ятника Великому Кобзареві, прозвучали його вірші та Лесі Українки. Їх декламували переможці Всеукраїнського відкритого конкурсу декламаторів ім. Т.Шевченка студент Академії ВМС України ім. П.С. Нахімова Євген ТУЗОВ і учениця загальноосвітньої школи №49 Лілія БАЛДИГА.
У мітингу-реквіємі взяли участь представники керівництва міста і громадськості. До підніжжя пам`ятника Т.Шевченку покладено квіти.
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