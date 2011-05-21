У Севастополі відбувся мітинг-реквієм біля пам'ятника Шевченку

У Севастополі у зв`язку з 150-ми роковинами перепоховання Тараса Шевченка відбувся мітинг-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, під час заходу, який відбувся на площі біля пам`ятника Великому Кобзареві, прозвучали його вірші та Лесі Українки. Їх декламували переможці Всеукраїнського відкритого конкурсу декламаторів ім. Т.Шевченка студент Академії ВМС України ім. П.С. Нахімова Євген ТУЗОВ і учениця загальноосвітньої школи №49 Лілія БАЛДИГА.

У мітингу-реквіємі взяли участь представники керівництва міста і громадськості. До підніжжя пам`ятника Т.Шевченку покладено квіти.