Укрзалізниця терміново повертає з-за кордону вантажні вагони

«Укрзалізниця» ввела обмеження навантаження щебеню в напіввагони призначенням за межі України, а також оголосила термінове повернення тих, які знаходяться поза країною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО.

За його словами, такі заходи вводяться для задоволення всіх заявок на перевезення вантажів, які зараз є всередині країни, адже напіввагони є найбільш затребуваними. «Ми оголосили термінове повернення для українського піввагона і ввели конвенцію навантаження українських піввагонів щебенем за межі України», - сказав він.

Як нагадав П.НАУМЕНКО, після створення Першої та Другої вантажних компаній (ПГК і ВГК) в Росії, коли інвентарний російський парк вагонів став приватним, його використання стало нераціональним. Зокрема, вагони цих компаній можуть простоювати або повертатися з України порожніми, в той час, як вантажі призначенням в РФ везуть дефіцитні українські піввагони. За словами П.НАУМЕНКА, раніше переговори з цими компаніями були безрезультатними, однак зараз досягнуті попередні домовленості щодо того, що ПГК і ВГК за можливості будуть завантажуватися попутно щебенем призначенням з України до Росії. «Ми досягли якогось розуміння, і ПГК на сьогодні дала згоду, що вони не будуть сильно підвищувати ціни на щебінь, який йде на російські підприємства, а нададуть нормальні умови для перевезення щебеневої групи вантажів призначенням на Росію», - зазначив П.НАУМЕНКО .

Одночасно «Укрзалізниця» відкликає в Україну свої напіввагони, оскільки цей рухомий склад зараз надзвичайно затребуваний тут. «Поки ця схема запрацює (попутне завантаження російських піввагонів - УНІАН) і наша клієнтура звикне, що треба працювати з приватним перевізником РФ, ми паралельно ввели обмеження навантаження наших піввагонів за межі України саме з щебеневої групі, оскільки у нас заявки від 1200 до 1500 вагонів на добу лише по щебеню для РФ», - сказав він. «На сьогодні напіввагон почав повертатися. Я думаю, протягом 1-2 тижнів ми український парк піввагонів більш менш відновимо. Повернемо в Україну ті 12 тисяч, які за межами», - відзначив заступник гендиректора відомства.

Як уточнив він, в результаті цих заходів до України повернеться хоча б 50% піввагонів, що знаходяться за її межами, і «Укрзалізниця» закриє ті заявки з перевезення вантажів, які на сьогодні є.

Заборона введена з 20 травня, і може тривати місяць або більше. «Враховуючи значний ріст заявок на перевезення всередині України, обмеження, яке сьогодні введено, я думаю, буде продовжено мінімум на місяць», - сказав П.НАУМЕНКО, додавши, що поки будуть зростати перевезення всередині України, відправку дефіцитного рухомого складу за межі України будуть обмежувати для задоволення всіх заявок вітчизняних вантажовідправників.

Він також повідомив, що для клієнтів залізницями України розроблена спеціальна схема, щоб їм вдалося сконтактувати з ПГК, ВГК і «компаніями, які повертаються порожніми». «Ця технологія допоможе з`єднати попит і наявність рухомого складу і вирішити цю проблему», - сказав він.

У той же час, П.НАУМЕНКО застеріг вантажовідправників від спекуляцій на ринку, коли посередницькі фірми пропонують свої послуги за плату, обіцяючи знайти дефіцитний рухомий склад.