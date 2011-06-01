Завтра в Україні розпочинається ЗНО

2 червня в Україні розпочинається проведення Зовнішнього незалежного оцінювання, яке завершиться 24 червня.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, у день тестування кожен абітурієнт повинен мати при собі документи, які необхідно пред’явити на вході до пункту тестування:

документ, що засвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження, серія і номер якого зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання);

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У разі непред’явлення цих документів абітурієнт не буде допущений до тестування.

Також бажано взяти з собою дві-три капілярні чи гелеві ручки з чорнилом чорного кольору і маленьку прозору пляшку з питною водою.

В УЦОЯО рекомендують заздалегідь дізнатися про маршрути доїзду до пунктів тестування. Адреси і мапи розташування пунктів тестування розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Початок зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів - об 11.00.

Допуск до пункту тестування триватиме з 10.10 до 10.45.

Як повідомляв УНІАН, для участі у ЗНО цього року зареєструвалися 251 тис. 500 абітурієнтів. Із загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів 194 тисячі є цьогорічними випускниками 11-х класів, решта - випускники минулих років.

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на складання тестів з української мови та літератури. З цього предмету взяти участь у ЗНО висловили бажання майже 246 тисяч осіб.

На другому місці – історія, тести з якої мають намір скласти 183 тисячі абітурієнтів.

ЗНО з математики висловили бажання пройти майже 162 тисячі осіб.

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК відзначив зростання кількості бажаючих скласти тести з фізики, хімії та біології.

ЗНО розпочнеться тестуванням з української мови та літератури, яке проводитиметься два дні – 2 і 3 червня.