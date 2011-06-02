Прокурор про воду, бездіяльність і незаконні свердловини

У Києві прокурорські перевірки виявили численні факти порушення водного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора України - прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК.

"Масштабність порушення водного законодавства в Києві вражає", - сказав він.

За словами А.МЕЛЬНИКА, ця ситуація склалася через бездіяльність контролюючих органів. Так, за його даними, однією з головних причин численних порушень стала бездіяльність колишнього керівництва КП "Київводоканал".

А.МЕЛЬНИК підкреслив, що за фактом зловживання службовим становищем колишнього керівництва підприємства розслідується кримінальна справа.

Прокурор столиці відзначив неналежну діяльність контролюючих інстанцій, зокрема, екологічній інспекції міської СЕС.

"Заходи, які здійснюються контролюючими органами, носять виключно формальний характер", - сказав А.МЕЛЬНИК.

За його словами, в 2010-2011 рр. міська СЕС не притягла до відповідальності жодної людини або суб`єкта господарської діяльності за порушення водного законодавства, тоді як прокурорські перевірки засвідчили масштабність цієї проблеми.

Зокрема, поінформував прокурор, у Києві працює 10 суб`єктів підприємництва, які займаються фасуванням питної води й половина з них працювали незаконно. Один із суб`єктів такої підприємницької діяльності, за словами А.МЕЛЬНИКА, відбирав воду для фасування без будь-яких дозволів і незаконно використовував таким чином близько 30 тис. кубометрів води, що за обсягом становить ціле озеро.

Окремою проблемою столиці в плані забезпечення водою він назвав функціонування бюветів. За його словами, з 204 бюветних комплексів, які повинні знаходитися на балансі КП "Київкомунсервіс", передано цьому підприємству лише 17 бюветів, хоча рішення про підпорядкування бюветів цьому комунальному підприємству було прийнято ще рік тому.

Таким чином, близько 50% бюветних комплексів щорічно зупиняються через незадовільний технічний стан. У зв`язку з цим прокуратура внесла подання в "Київкомунсервіс" на усунення цих порушень.

Також А.МЕЛЬНИК повідомив про те, що мають місце факти незаконного використання підземних прісних вод. У столиці, за його словами, працює 400 підприємств, які займаються бурінням підземних свердловин і видобутком прісних вод, а видано дозвіл лише 100 таким підприємствам.

Говорячи про станцію аерації в Бортничах, прокурор столиці заявив, що технічний стан цієї станції незадовільний. "Вона технічно й морально застаріла, там поряд не тільки жити не можна, але й ходити - такий душман", - підкреслив він.

Також серед прикладів порушень А.МЕЛЬНИК назвав діяльність КП "Плесо", яке займається впорядкуванням водних об`єктів. Він підкреслив, що керівництво цього підприємства не виконує в належній мірі свої функції.

За його словами, необхідно розробити спільні заходи й вирішити всі існуючі проблеми, усунути порушення водного законодавства в Києві.