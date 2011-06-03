Звинувачений приїхав до боржника з помповою рушницею

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який учора ввечері влаштував у райцентрі Кринички стрілянину, вимагаючи від 56-річного місцевого жителя повернути борг.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

34-річний чоловік приїхав до свого боржника додому, де між ними виникла сварка. В ході сутички зловмисник витягнув з автомобіля власну помпову мисливську рушницю, 12-го калібру, та здійснив з неї 12 пострілів.

В результаті стрілянини він пошкодив автомобіль власника будинку та застрелив його собаку. Після цього зловмисник зник з місця події.

Він був затриманий під час проведення правоохоронцями комплексу оперативно-розшукових заходів на автошляху «Світлогірське-Дніпродзержинськ». Рушницю міліція вилучила.

Проти затриманого слідчим відділом Криничанського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 355 Кримінального кодексу України (примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань з погрозою вбивства). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.