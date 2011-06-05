Завтра в Україні дощі можливі, але лише в Карпатах

6 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в Карпатах пройдуть окремі невеликі короткочасні дощі, грози.

Про це УНІАН повідомили в українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень 24-29°, на високогір`ї Карпат та в горах Криму 16-21°.

У Києві та області опадів не очікується. Температура по області вночі 10-15°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°; в Дніпрі біля Києва 22°.