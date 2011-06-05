На Херсонщині відбудеться акція «Йди лісом!»

На Херсонщині, сьогодні, з нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля пройде акція «Йди лісом!».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори акції, в програмі заходу - виїзна прес-конференція, присвячена Всесвітньому дню охорони довкілля, виготовлення ляльок-мотанок, флеш-моб «Їда без багаття», чайна церемонія на траві, майстер-класи з йоги, карате і капоейри (бразільське національне бойове мистецтво, що поєднує в собі елементи танцю, акробатики, гри), лісові ігри, зйомки екологічних відеороликів і аукціон за право дати дереву своє ім`я. Також учасники акції планують провести «рішучу боротьбу» зі сміттям в лісі.

Ведучі заходу – відома херсонська команда КВК «Я валяюся».

Як відомо, 5 червня відзначається Всесвітній день охорони довкілля (World Environment Day). Це свято є для Організації Об`єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії, спрямовані на охорону довкілля. Свято було засноване згідно з резолюцією, прийнятою в червні 1972 року на Стокгольмській конференції з проблем довкілля.