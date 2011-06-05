30 років тому був виявлений СНІД

Перші випадки захворювання, яке стало відоме як синдром набутого іммуного дефіциту (СНІД), вперше були зареєстровані 30 років тому в Каліфорнії.

5 червня 1981 року американський Центр з контролю і профілактики хвороб зробив повідомлення про випадки пневмоцистної пневмонії в поєднанні з саркомою у чоловіків, що практикували гомосексуальні стосунки.

За даними ООН, з 1981 року від СНІДу загинули 30 млн. людей у світі, і приблизно стільки ж зараз інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

Як повідомляється в доповіді ООН, оприлюдненій минулого тижня, в багатьох країнах кількість інфікованих скорочується, проте мільйони хворих на СНІД не одержують ліків, які їм необхідні.