У камері повісився іноземець, якого зняли з поїзда Москва-Одеса
21:34, 05 червня 2011Суспільство
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23-річний вірменин подер на смужки білизну
У Сумській області повісився іноземець, якого зняли з поїзда «Москва-Одеса» за підроблені документи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сайт Сумського тижневика «Ваш шанс». За інформацією видання, 23-річного громадянина Вірменії зняли з поїзда «Москва-Одеса» на станції «Конотоп» прикордонники, виявивши в його паспорті сліди підробки. Через кілька днів він повісився у камері ізолятора тимчасового тримання Сумського прикордонного загону біля с. Гриценкове Сумського району. Роздерши на смуги постільну білизну, він прив`язав мотузку до батареї опалення і повісився.
За даним фактом ведеться перевірка.
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