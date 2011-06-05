У камері повісився іноземець, якого зняли з поїзда Москва-Одеса

У Сумській області повісився іноземець, якого зняли з поїзда «Москва-Одеса» за підроблені документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сайт Сумського тижневика «Ваш шанс». За інформацією видання, 23-річного громадянина Вірменії зняли з поїзда «Москва-Одеса» на станції «Конотоп» прикордонники, виявивши в його паспорті сліди підробки. Через кілька днів він повісився у камері ізолятора тимчасового тримання Сумського прикордонного загону біля с. Гриценкове Сумського району. Роздерши на смуги постільну білизну, він прив`язав мотузку до батареї опалення і повісився.

За даним фактом ведеться перевірка.