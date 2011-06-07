Fitch підвищив прогноз щодо Угорщини

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у понеділок переглянуло прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) Угорщини в іноземній і місцевій валюті з "негативного" до "стабільного", також підтвердивши рейтинги на рівні BBB- і BBB відповідно, повідомляє агентство.

"Перегляд рейтингу Угорщини відображає зростання впевненості в тому, що уряду вдасться знизити дефіцит бюджету 3% до 2012 року і зберігати його на низькому рівні надалі, знижуючи ризики доцільності надання кредитів країні", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Fitch припускає, що рівень державного боргу в 80,2% знизиться до 75% до кінця поточного року і до 71% до 2013 року.

Рейтинги Угорщини підтримала відносно багата і диверсифікована економіка, сильні державні інституції, політична стабільність і добрі темпи виплат за боргами. Агентство відзначає, що надалі можливий перегляд рейтингів Угорщини у бік підвищення, якщо державі вдасться успішно реалізувати середньострокову програму з консолідації бюджету, скорочення бюджетного дефіциту і державного боргу. Таким же чином на рейтингах країни можуть позначитися структурні реформи, добрі торговельні показники і зниження об`ємів зовнішнього боргу.

Натомість, неспроможність відновити фінансову систему і тримати її в стабільному стані надалі може призвести до зниження рейтингів. Якщо агентство побачить відплив капіталу з приватного сектора, погіршення ситуації в банківському секторі або різкі негативні зміни в довірі інвесторів до економіки країни, то рейтинги внаслідок цього також можуть бути знижені.

У 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, Угорщина уникла банкрутства завдяки вливанням з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), коли країні був наданий кредит в 20 млрд євро.