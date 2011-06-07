У Черкасах згорів меблевий склад

08:59, 07 червня 2011
Суспільство
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Необережне поводження з вогнем

У Черкасах згорів меблевий склад.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася учора ввечері.

На відкритій території ТОВ „Круг-деревопром” через необережне поводження з вогнем сталося загорання складського приміщення для зберігання меблів (одноповерхова металева будівля розміром 33х11). Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю та готову меблеву продукцію.

Відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.

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