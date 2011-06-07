У Черкасах згорів меблевий склад
08:59, 07 червня 2011Суспільство
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Необережне поводження з вогнем
У Черкасах згорів меблевий склад.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася учора ввечері.
На відкритій території ТОВ „Круг-деревопром” через необережне поводження з вогнем сталося загорання складського приміщення для зберігання меблів (одноповерхова металева будівля розміром 33х11). Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю та готову меблеву продукцію.
Відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.
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