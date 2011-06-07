Погода на завтра

На завтра у західних областях України синоптики прогнозують короткочасні дощі та град.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на крайньому заході, вдень у більшості західних областей короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 27-32°; в гірських районах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

7 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°; в Дніпрі біля Києва 23°.