За напад на депутата чоловіку дали 8 років

На Чернігівщині до 8 років ув`язнення засуджено 28-річного колишнього мешканця смт. Короп, який скоїв напад на депутата облради Віктора ШКУРКА та його дружину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Апеляційний суд Чернігівської області залишив у силі вирок у кримінальній справі за обвинувачення молодого чоловіка за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).

Як встановлено слідством та судом, підсудний за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою заволодіння чужим майном, проникли на подвір`я домоволодіння потерпілого, що у Коропському районі, та завдали тілесної шкоди різного ступеня депутату та його дружині. У процесі самооборони В.ШКУРКУ вдалося затримати одного з нападників.

Вироком суду чоловіка за розбійний напад засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.