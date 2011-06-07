У Тернополі 19-річний водій збив двох школярок.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, ДТП трапилося учора близько 17-ї години на вул. Чумацькій.

Тернополянин, керуючи автомобілем «Фіат», скоїв наїзд на двох 14-річних дівчат, учениць школи №10. Постраждалих зі струсом мозку та різними травмами було оперативно доставлено в обласну дитячу лікарню для надання невідкладної медичної допомоги.

У водія було взято аналізи для визначення, чи не вживав він спиртне, наразі працівники ДАІ очікують результати.

М.ЛЕЦКАЛЮК також зауважив, що нещодавно внаслідок ДТП загинув 13-річний шестикласник, який, їдучи на велосипеді, на автодорозі між селами Лози та Бодаки Збаразького району зіткнувся зі скутером. Потерпілого доставили до лікарні, де він помер.