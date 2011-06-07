Експерт передрікає золоту ціновий стрибок

Золото в червні цього року подолає позначку 1 тис. 550 доларів за унцію.

Такий прогноз озвучив агентству УНІАН заступник начальника управління грошового обігу, неторгових і касових операцій «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) Максим САЛУТІН.

Він сказав, що в перших числах травня золото котирувалося приблизно 1 тис. 540 дол./унція. Впродовж місяця ціна знизилася до 1 тис. 488 дол./унція. Наприкінці ж травня ціна знову зросла до рівня 1 тис. 537 дол./унція.

Як зазначив М.САЛУТІН, ціна на золото впродовж минулого місяця знижувалася разом з цінами на інші сировинні товари в результаті падіння цін на срібло, яке вважається більш дешевою альтернативою золоту. Різке зниження цін на срібло викликало у покупців побоювання щодо інших дорогоцінних металів.

За словами експерта, зростання котирувань на золото наприкінці травня було обумовлене його купівлею як активу-притулку на тлі проблем єврозони з суверенними боргами її членів. Ціни на золото підштовхувалися вгору також останніми економічними даними США і Китаю, що вказують на уповільнення економічного зростання в цих країнах.

М.САЛУТІН повідомив, що на локальному ринку червень і липень, як правило, спокійні місяці в частині продажу металу. Станом на 7 червня 2011 року ціна 1 грама золота у 100-грамовому зливку становить 402,60 грн.