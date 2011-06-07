Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати 4 ініціативні групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЦВК.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на черговому засіданні ЦВК.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 23 травня 2011 року до Центральної виборчої комісії надійшли подання заступника голови Яворівської районної ради, голови Дрогобицької районної ради та Хмельницького міського голови, а 26 травня 2011 року - голови Самбірської районної ради щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та документи проведених зборів громадян України щодо утворення відповідних ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Учасниками зазначених зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум: "Чи підтримуєте Ви заборону купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і пов’язане у зв’язку з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу України?".

Здійснивши перевірку, ЦВК зазначила, що відповідно до статті 22 Основного Закону України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. У Рішенні Конституційного Суду від 22 вересня 2005 року у справі про постійне користування земельними ділянками викладено правову позицію, за якою звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням.

Водночас було зазначено, що згідно з пунктом 15 Розділу X Земельного кодексу України, до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення. ЦВК вказала, що таке обмеження є тимчасовим, а не безумовним, і встановлюється з метою впорядкування відповідних правовідносин, а отже, спрямоване на забезпечення належних умов реалізації конституційного права власності на землю.

Таким чином, у ЦВК вважають, що питання, затверджене зазначеними зборами громадян, не може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що не відповідає Конституції України. Крім того, Комісія встановила, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам законодавства. Відтак Комісія відмовила в реєстрації ініціативних груп.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

18 квітня голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що опозиція розпочинає збір підписів за проведення референдуму для недопущення приватизації земель сільськогосподарського призначення.

На сьогодні вже у багатьох містах створено ініціативні групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення.