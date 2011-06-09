Чутки про зміну головного санлікаря країни підтвердилися
Янукович підписав указ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія РИЖЕНКА з посади Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія ПОНОМАРЕНКА.
До цього призначення А.ПОНОМАРЕНКО очолював Київську міську СЕС.
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За даними газети "Коммерсант-Украина", С.РИЖЕНКО міг звільнитися через конфлікт з А.ПОНОМАРЕНКОМ.
"Конфліктували вони з моменту призначення РИЖЕНКА. РИЖЕНКО за фахом дерматовенеролог, а ПОНОМАРЕНКО – дипломований санітарний лікар. У деяких питаннях він вважав себе більш компетентним", – сказав співбесідник видання, який працює в МОЗ.
А.ПОНОМАРЕНКО підтвердив, що конфлікт із С.РИЖЕНКОМ у нього справді був. "Я зараз на лікарняному і вперше чую про відставку РИЖЕНКА. Але якщо мені запропонують зайняти це місце, я погоджуся. Адже я присвятив санітарно-епідеміологічній роботі тридцять років", - додав він.
У свою чергу С.РИЖЕНКО сказав «Коммерсанту», що у нього не було протистояння з А.ПОНОМАРЕНКОМ: "Я людина доброзичлива і ні з ким не конфліктував. Те, що я написав заяву про відставку, ще не означає, що її підпишуть. Нам є чим похвалитися – ми локалізували вогнище виникнення холери (у Маріуполі – УНІАН), і це захворювання далі не розповсюджується".
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що новий міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО запропонував кандидатуру нового головного державного санітарного лікаря.