В МЗС забракували Спритка й Гарнюню

Міністерство закордонних справ вирішило не використовувати Спритка і Гарнюню для іміджевих кампаній України.

Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики міністерства Олег Волошин на інформаційний запит Інституту масової інформації.

Таке рішення було прийняте "за підсумками широкого громадського обговорення".

Спритко і Гарнюня не використовуватимуться ні в контексті Євро 2012, ні в контексті стратегії позиціонування країни.

У відповіді на запит уточнюється, що ці персонажі не будуть використовуватися за бюджетні кошти.

Як повідомлялося, 25 березня ц.р. МЗС презентувало Стратегію позиціонування України за кордоном, що була розроблена компанією CFC Consulting на замовлення МЗС.

На заході було представлено персонажів-символів бренду "Україна" - хлопчика Спритка та дівчинку Гарнюню. Як відзначалось на презентації, персонажі виконані в популярному стилі "аніме", орієнтованому як на дитячу, так і на дорослу аудиторію.

Українська правда