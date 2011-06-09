На солдатських харчах «наварили» 3 мільйони

У Київській області за наслідками перевірки однієї з військових частин військова прокуратура Центрального регіону України порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону, справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 423 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що внаслідок зловживань військових службових осіб зазначеної частини, а саме: оборудок, пов’язаних із фінансовим та продовольчим забезпеченням військовослужбовців, з Міністерства оборони України незаконно стягнуто понад 3 млн. грн. бюджетних коштів.