В Україну ідуть дощі

10 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями сильні дощі; лише у північних, східних областях та в Криму вночі без опадів.

Про це УНІАН повідомили в українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині до 32°, в західних областях та горах Криму 18-23°.

У Києві та столичній області уночі без опадів, вдень очкується короткочасний дощ, гроза. Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

9 червня температура води в Чорному морі 18-22°, в Азовському морі 21-25°; в Дніпрі біля Києва 24°.