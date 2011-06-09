Відкритим текстом: хочете газ дешевше - вперед, інтегруватися з Росією

Звернення України до Стокгольмського арбітражу щодо газових контрактів з Росією 2009 року може ускладнити відносини двох країн у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник, керівник групи економічного співробітництва Посольства Росії в Україні Олексій УРІН у ході круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: "Газові відносини України і Росії".

«Зрозуміло, що якщо два партнери перебувають у стані судового протистояння - це не покращує переговорний клімат між ними», - сказав дипломат.

Водночас він зазначив, що «подавати або не подавати позов - це суверенне право будь-якої держави, так само, як і будь-якого громадянина, тому тут немає жодних проблем».

О.УРІН підкреслив, що російська сторона переконана у своїй правовій позиції. «Ми вважаємо, що з правової точки зору позиція Росії і «Газпрому» як контрагента – бездоганна», - підкреслив він. Дипломат додав, що російська сторона вважає контракти, підписані з Україною в газовій сфері, ринковими і такими, що відповідають міжнародним стандартам, і такі ж самі контракти Росія підписала з рештою країн.

На думку дипломата, якщо Україна дійсно хоче забезпечити свою промисловість дешевшими енергоресурсами, їй потрібно серйозно подумати про інтеграційні процеси з Росією. «Інших варіантів, якщо чесно, я просто не бачу», - сказав О.УРІН.

При цьому, за його словами, ніхто Україну насильно до Митного союзу не тягне, але її вступ до цієї організації дав би країні хороший імпульс для розвитку своєї економіки. «Є цілий ряд очевидних плюсів для України, і про це вже багато сказано, але, природно, ніякого насильства тут немає, і це вибір України», - зазначив дипломат.

Крім того, він закликав не політизувати українсько-російські переговори про ціну на газ. За словами О.УРІНА, вони є виключно питанням господарським. "Це все ж таки питання господарське", - сказав він.

Коментуючи заяву керівника "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що наприкінці року ціна на газ для України становитиме 500 дол., О.УРІН нагадав, що тут не була врахована знижка, передбачена Харківськими угодами 2010 року. "З приводу ціни у 500 доларів - це ціна без знижки. Вона не є неринковою або несправедливою, оскільки і зараз вона відповідає середньоєвропейському рівню. Для України вона буде нижче за рахунок "харківської" знижки", - сказав дипломат.

За його словами, середня експортна ціна за контрактами "Газпрому" з європейськими споживачами становить 342 дол. за тис. куб. м, а для України - близько 250 дол. з урахуванням знижки. "Відповідно, ціна наприкінці року буде теж нижча", - сказав експерт.

О.УРІН висловив думку, що ціни на газ не є критичним чинником "для будь-якої економіки". Тому він закликав «не роздувати цю тему і не перетворювати її на головне питання двосторонніх відносин».

Як повідомлялося, наприкінці квітня видання «Дзеркало тижня» написало, що зустріч міністра палива і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і керівника "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА 28 квітня у Москві відкрила відлік 30 дням, впродовж яких сторони можуть шляхом переговорів вирішити спірні питання січневої угоди 2009 року про постачання російського газу в Україну, після чого спор може бути переданий до Стокгольмського арбітражу.