Фірташ поставив світовий рекорд

Вартість активів українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША за рік зросла на 540 % - з 354 млн. дол. до 2,25 млрд. дол.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН головний редактор журналу "Корреспондент" Віталій СИЧ, такі результати щорічного рейтингу ста найбагатших людей України "Золота сотня", який публікує це видання.

Як відзначив В.СИЧ, однією з причин такого зростання активів стало придбання Д.ФІРТАШЕМ (7-ма позиція в рейтингу) низки хімічних активів, зокрема сєвєродонецького і черкаського "Азотів", а також "Стиролу". Головний редактор "Корреспондента" також нагадав, що, відповідно до рішення суду, компанії RosUkrEnergo бути повернуто 12,1 млрд. кубометрів газу.

У цілому, за словами В.СИЧА, річне зростання активів Д.ФІРТАША на 540% є світовим рекордом. Наприклад, вартість активів однієї з компаній Facebook, яка найстрімкіше розвивається у світі, зросла за рік на 247%.