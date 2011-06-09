Експерти: Підприємствам ГМК потрібний спецтариф на електроенергію

Підприємства гірничо-металургійного комплексу повинні мати спеціальний тариф на електроенергію. Про це УНІАН повідомили опитані експерти.

Зокрема, за словами аналітика інвестиційної групи «АРТ-КАПІТАЛ» Станіслава ЗЕЛЕНЕЦЬКОГО, в ситуації коли Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) перебуває на порозі закриття, було б розумно знизити тариф на електроенергію для цього підприємства, перевівши ЗЗФ на тарифи для 1-го класу споживачів, які на 24% нижчі за тариф для 2-го класу" (на якому ЗЗФ працює з початку 2011 року - ред.). «Ця проблема спричинена нинішньою моделлю українського ринку електроенергії. Неринкові механізми, які лежать в його основі, поступово починають виявлятися. Я маю на увазі перехресне субсидування, через яке тариф для промисловості значно вищий економічно обгрунтованого» - зазначив аналітик.

Аналітик компанії Foyil Securities Олексій НЕКРАСА також звертає увагу на відсутність ринкової логіки в регулюванні державою взаємодії постачальників і споживачів електроенергії. «З одного боку, створюються компанії, які виробляють електрику з альтернативних або поновлюваних джерел, і одержують за це вищий тариф, що дозволяє таким проектам окупитися за 3-5 років. А з іншого боку промислові підприємства не можуть працювати через високі ціни на електроенергію. Якщо вже вся ця система регулюється в ручному режимі, слід не тільки підвищувати тарифи для одних виробників, а й давати нижчі тарифи деяким споживачам, наприклад для ЗЗФ», - зазначив О.НЕКРАСА.

Ситуація, що склалася з тарифами на електроенергію для феросплавних підприємств країни, вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО, призвела до того, що українські металургійні підприємства вимушені імпортувати феросплави, зокрема через вимушені зупинки їх виробництва на ЗЗФ. «У країні з`являється дефіцит феросплавів. Українських виробників з вітчизняного ринку витісняють зарубіжні конкуренти. 6 червня Кабмін дав доручення ряду відомств підготувати пропозиції щодо тарифів для метпідприємств Запоріжжя, які об`єктивно потребують застосування диференційованого тарифу на електроенергію. Державна підтримка енергомістких виробництв успішно застосовується в цивілізованих країнах. Україна не повинна бути поза світовим трендом» - повідомив В.БУТКО.

Як повідомляв УНІАН, працівники плавильних цехів ПАО «Запорізький завод феросплавів» звернулися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просять втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Звернення були направлені вищим посадовцям після відвідання працівниками ЗЗФ ряду центральних органів виконавчої влади, які відповідають за проведення енергетичної політики держави.

Працівники ЗЗФ просять вищих посадовців держави "сприяти у встановленні справедливих тарифів на електроенергію, не вище, ніж у конкурентів, а саме 0,32 грн. за кіловат, що відповідає статусу найбільших енергомістких підприємств".