Тіло Чорновіла можуть віддати на експертизу за кордон?
Пшонка вирішувати питання не хоче
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА доручив прокуророві Києва Анатолію МЕЛЬНИКУ вивчити можливість проведення зарубіжними експертами незалежної експертизи тіла колишнього лідера Народного руха України В`ячеслава Чорновіла.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.
За словами В.ПШОНКИ, з відповідним проханням про незалежну експертизу до нього звернувся сьогодні народний депутат Ярослав КЕНДЗЬОР.
«У мене сьогодні був народний депутат Ярослав КЕНДЗЬОР. Він ставив це питання для обговорення. Я доручив прокурору Києва, щоб він прийняв, обговорив цю ситуацію, ці мотивовані звернення. Я думаю, він вивчить ці обставини і розбереться», - сказав В.ПШОНКА.
На уточнююче запитання, наскільки доцільна така експертиза, генпрокурор сказав: «Я би не хотів категорично відповідати «доцільно так» чи «доцільно ні».
Як повідомляв УНІАН, В.Чорновіл загинув в автокатастрофі на шосе Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року, коли його автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з КамАЗом, який розвертався посеред дороги. У тій аварії загинув також водій В.Чорновола.
Неодноразово висловлювалися версії, що В.Чорновіл помер не внаслідок аварії, а внаслідок інших тілесних пошкоджень, яких не знайшли одразу після загибелі політика.
На сьогодні слідчим відділом прокуратури столиці проводиться досудове слідство за фактом загибелі В.Чорновола у березні 1999 року.
2 червня цього року прес-служба прокуратури Києва поінформувала, що було проведено ексгумацію тіла В.Чорновола.