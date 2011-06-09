Рада підприємців пропонує декриміналізувати бізнес

Враховуючи високий рівень корупції в Україні, норми про кримінальну відповідальність давно вже стали інструментом тиску на підприємців з боку різних контролюючих органів. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на засіданні Ради підприємців України.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «ми готуємо законодавчі пропозиції і добиватимемося вилучення з Кримінального кодексу статей, що передбачають кримінальну відповідальність підприємців за різні порушення при веденні бізнесу. У всьому світі для людей справи передбачена адміністративна відповідальність. Враховуючи високий рівень корупції в Україні, норми про кримінальну відповідальність давно вже стали інструментом тиску на підприємців з боку різних контролюючих органів. Декриміналізація підприємницької діяльності стане одним із завдань роботи Ради підприємців України на найближчі місяці».

На засіданні Ради підприємців виступив голова ради директорів холдингу «!FEST», власник відомого львівського ресторану «Криївка» Андрій ХУДО. Він розповів, що з початку цього року його компанія піддалася 41 перевірці контролюючих органів, на що було витрачено 2580 людино-годин робочого часу. При цьому мало не кожен перевіряльник погрожує кримінальною відповідальністю, і замість розвитку свого бізнесу, менеджмент компанії вимушений витрачати час на спілкування з перевіряльниками.

З подібними проблемами стикається і член Комітету підприємців Львівщини, генеральний директор ТОВ «Троттола» Ярослав РУЩИШИН.

За результатами обговорення співголова Ради підприємців України Н.КОРОЛЕВСЬКА запропонувала створити робочу групу і підготувати законодавчі ініціативи з декриміналізації підприємницької діяльності.

Також на засіданні Ради підприємців вирішено створити робочу групу на чолі з Андрієм ПАНАЕТОВИМ щодо розробки пропозицій, спрямованих на врегулювання проблеми валютних кредитів, а також робочу групу з вивчення проекту Митного кодексу. Члени Ради підприємців ухвалили рішення створити Палату середнього бізнесу і Палату малого бізнесу, а також створити два нові комітети – з питань, пов`язаних із автоперевезеннями, і з агропромислового комплексу.