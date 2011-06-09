ГПУ по своєму подала слова Ющенка про додаткові аналізи

Представник потерпілого у кримінальній справі екс-президента Віктора ЮЩЕНКА Ганна ВРОНСЬКА заявляє, що Генеральна прокуратура подала неповну інформацію, що стосується згоди на додаткову експертизу.

Про це вона сказала в інтерв`ю агентству УНІАН, коментуючи сьогоднішню заяву генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ про те, що Генеральна прокуратура не закриватиме справу про отруєння екс-Президента, оскільки він погодився здати додаткові аналізи.

Г.ВРОНСЬКА розповіла, що В.ЮЩЕНКО дійсно звернувся з листом до В.ПШОНКИ, де виклав свою позицію щодо проведення додаткової експертизи. «Він дійсно виявив бажання співпрацювати зі слідством, але проведення експертизи вважає можливим лише за умови залучення до експертизи міжнародних лабораторій і з’ясування тих питань, що ставлять під сумнів другу експертизу, яка була проведена в його справі», - розповіла Г.ВРОНСЬКА.

Вона підкреслила, що В.ЮЩЕНКО погоджується на експертизу, якщо вона буде проводитись не лише в українській лабораторії, а й паралельно в іноземних лабораторіях. При цьому В.ЮЩЕНКО пропонує ті самі лабораторії, які минулого разу проводили експертизу – в Бельгії, Великій Британії та Німеччині.

«Генпрокуратура подала сьогодні інформацію дуже вузько і навела лише один абзац листа ЮЩЕНКА, де він підтверджує, що готовий співпрацювати зі слідством і не відмовляється, але розраховує на конструктивний діалог з урахуванням його інтересів як потерпілого», - сказала адвокат В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, генпрокурор В.ПШОНКА заявив, що Генеральна прокуратура не закриватиме справу про отруєння екс-президента В.ЮЩЕНКА, оскільки він погодився здати додаткові аналізи.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2004 року під час президентської кампанії В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був відправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

14 квітня В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий здати повторний аналіз крові, якщо Генеральна прокуратура надасть правові висновки, що при проведенні минулої міжнародної експертизи були виявлені якісь порушення.