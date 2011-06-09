ГПУ: резонансні справи майже завершені

У Генеральній прокуратурі уточнюють, що звільнення Олександра КАЛІФІЦЬКОГО з посади начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ «не відобразиться на роботі Слідчого главку».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, «учора електронними засобами масової інформації було розповсюджене повідомлення про звільнення з посади начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Олександра КАЛІФІЦЬКОГО та переведено на нижчу посаду - першого заступника начальника Головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД‚ дізнання та досудового слідства».

У ГПУ зауважили, що «вказана інформація потребує певного уточнення». «В апараті Генеральної прокуратури триває реорганізація у тому числі Головного управління з особливо важливих справ. У зв’язку з цим тривають певні кадрові перестановки», – зазначили в ГПУ.

Також повідомили, що О.КАЛІФІЦЬКОМУ було запропоновано декілька посад. З урахуванням свого досвіду роботи слідчого, він погодився на пропозицію про переведення першим заступником начальника Головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності (ОРД)‚ дізнання та досудового слідства, для посилення роботи зазначеного Главку, де також відбувається реорганізація, говориться в повідомленні Відділів зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури.

«Його перехід на іншу посаду ніяким чином не відобразиться на роботі Слідчого главку, оскільки більшість резонансних справ знаходяться на завершальній стадії – стадії ознайомлення обвинувачених з матеріалами кримінальних справ», – додали в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА звільнив О.КАЛІФІЦЬКОГО за власним бажанням з посади начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури. На посаду начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури призначено Андрія КУРИСЯ, який до цього обіймав посаду заступника начальника цього ж управління.