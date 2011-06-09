На Прикарпатті відзначать 120-річчя Євгена Коновальця

На Прикарпатті відзначать 120-річчя від дня народження голови проводу ОУН Євгена Коновальця.

Як повідомили сьогодні УНІАН в Івано-Франківській обласній раді, спільне розпорядження «Про відзначення в області 120-ої річниці від дня народження Євгена Коновальця» підписали голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і голова обласної ради Олександр СИЧ.

З метою відзначення 120-річчя від дня народження громадсько-політичного діяча, командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, голови проводу ОУН Євгена Коновальця райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення доручено вшанувати пам’ять Є.Коновальця, провести тематичні заходи, покладання вінків і квітів до могил і пам’ятників учасникам національно-визвольних змагань, борцям за незалежність України.

На Прикарпатті протягом червня будуть організовані тематичні виставки «Провідник епохи», «Євген Коновалець та його доба», освітньо-масові заходи «Євген Коновалець: тернисті шляхи полковника», «Життя віддане за націю», тематичні вечори, конференції, присвяченні знаменній даті тощо.

Державний архів області організує постійно діючі експозиції, виставки архівних документів, речових та фотоматеріалів, що ілюструють події національно-визвольних змагань, життя і діяльність Є.Коновальця та провідних діячів національного державотворення.