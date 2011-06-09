Розбійна група грабувала пенсіонерів у віддалених селах

На Чернігівщині міліція заарештувала злочинну групу, що грабувала пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, працівники Ніжинського міського відділу внутрішніх справ разом з колегами з обласного управління МВС задокументували та затримали організовану злочинну групу з семи осіб, які займалися розбійними нападами, пограбуваннями та крадіжками на території регіону.

Усі члени групи – жителі Ніжина, їхня злочинна діяльність відбувалася, в основному, у селах Ніжинського та сусіднього Носівського районів. Середній вік членів групи становив 23 роки, наймолодшому з них було лише 17 років, найстаршому, він же і організатор, – 29 років. Зловмисники нападали на людей похилого віку у їхніх домівках, забирали пенсію та цінності – від золота до ікон, інколи навіть одяг. Молоді люди вирішили, що в глухих селах навряд чи хтось здатний чинити їм опір, а міліція туди швидко не дістанеться.

Грабіжники працювали за попередньою інформацією про видачу пенсії у селі. Вони вривалися в дім серед ночі, зі зброєю та в масках, і вимагали у пенсіонерів гроші. З часом зловмисники почали заходити в дім до своїх жертв навіть вдень.

Як зазначають у міліції, деяких труднощів у розкритті злочину додав той факт, що не всі потерпілі одразу зверталися до міліції, це дало змогу злочинцям певний час діяти безкарно.

Наразі проти учасників групи порушено 5 кримінальних справ за одинадцятьма епізодами - зокрема, за частиною 4 статті 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 (крадіжка, пограбування, розбій, незаконне поводження зі зброєю, хуліганство).