ДТП на Донеччині: 17 поранених

У Донецькій області в результаті дорожньо-транспортної події госпіталізовано 17 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласного управління ДАІ.

Згідно з повідомленням, о 16.15 9 червня в м. Харцизьк 29-річний водій автомобіля Hyundai Elantra, виїжджаючи з другорядної дороги, не переконався у безпеці дорожнього руху при виїзді на головну дорогу, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21099» під управлінням 23-річного водія. Після зіткнення «ВАЗ» виїхав на смугу стрічного руху, де зіткнувся з автобусом «БАЗ», який після цього врізався у навантажений піском вантажний автомобіль FAW, що стояв на узбіччі дороги.

У результаті дорожньо-транспортної події отримали травми водій і 14 пасажирів автобусу, а також водій і пасажир автомобіля «ВАЗ-21099».

Рейсовий автобус «БАЗ» здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «Донецьк – Шахтарськ». На момент ДТП в автобусі були 23 пасажири.

Усіх постраждалих доставлено до центральної міськлікарні м. Харцизьк.

За фактом ДТП проводиться розслідування.