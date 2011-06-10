У Києві вночі тричі «мінували» Солом’янський ринок

Сьогодні вночі на спецлінію «102» тричі телефонували й повідомляли, що ринок «Солом’янський» заміновано.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, за місцем виклику виїжджали вибухотехніки, кінологи, працівники слідчо-оперативної групи Солом’янського райуправління ГУ МВС України в м. Києві.

Охоронець ринку, якого опитали міліціонери, повідомив, що ринок працює з 7.00 до 22.00, і в неробочий час ніхто на його територію не заходив, жодних пакетів та інших предметів не заносив. Обстеживши територію, правоохоронці вибухових пристроїв не знайшли.

Співробітники міліції встановили, що перший дзвінок надійшов до чергової частини о 3.39 з мобільного телефону. Потім зловмисник зробив аналогічні дзвінки з двох таксофонів, розташованих неподалік ринку. Саме під час останнього телефонного сеансу зі «102» оперативники й затримали молодика.

Затриманий - 25-річний раніше засуджений киянин, відбував покарання за крадіжки та незаконне заволодіння автотранспортом.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування правоохоронці проводять дослідчу перевірку, вирішується питання щодо порушення проти чоловіка кримінальної справи за статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності), що передбачає за подібні жарти до 5 років обмеження волі або великий штраф.

Протягом лише 2011 року до міліції надійшло 42 неправдиві повідомлення про замінування, встановлено 23 винуватці, і семеро з них визнано неосудними, тобто психічно хворими. Проти зловмисників порушено 15 кримінальних справ.