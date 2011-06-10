Завтра в Україні - дощі і грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південній частині, центральних, а вночі і в прикаратських областях місцями сильні зливи.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 23-28°, у західних областях 17-22°; на високогір`ї Карпат та в горах Криму вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Київській області у суботу очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 21-24°, в районі Одеси 15°, Феодосії 17°; у Дніпрі біля Києва 24°.