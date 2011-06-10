Кабмін передасть "Софію Київську" Міністерству культури

Кабінет міністрів України 9 червня ц.р. затвердив проект розпорядження «Про передачу цілісного майнового комплексу Національного заповідника «Софія Київська» в сферу управління Міністерства культури».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства культури.

Як ідеться в повідомленні, мета документа – приведення управління Національним заповідником «Софія Київська» у відповідність з указом Президента України №587 «Про національні заклади культури» від 11 жовтня 1994 року і закону «О охороні культурної спадщини».

У прес-службі зазначили, що реалізація розпорядження не вимагає додаткових витрат з державного бюджету, оскільки передача в сферу управління Мінкультури Національного заповідника «Софія Київська» здійснюється з передачею йому від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства відповідних бюджетних призначень.

У міністерстві вважають, що прийняття розпорядження дасть можливість забезпечити удосконалення управління національним заповідником, оскільки дасть змогу уникнути адміністративної колізії: один об`єкт ЮНЕСКО знаходиться в підпорядкуванні двох різних міністерств.