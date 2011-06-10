Облрада просить Кабмін профінансувати вивезення боєприпасів

Чернігівська обласна рада висловила занепокоєння станом пожежної та техногенної безпеки на території військової частини А 1479, що розташована в Ічнянському районі, та звернулася до Кабінету міністрів з проханням профінансувати вивезення боєприпасів зі складів цієї частини.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до уряду підтримали майже всі депутати облради.

Депутати Чернігівської облради просять Кабмін розглянути питання щодо належного фінансування з державного бюджету у 2011 році та на період до 2015 року робіт з вилучення боєприпасів та їх утилізації.

Одночасно депутати звернули увагу на газифікацію військової частини А 1479, яка включатиме в себе будівництво газопроводу Гмирянка –Ічня –2 (в/ч А 1479) – 13 км, і газифікацію котельні та житлового містечка, що значно знизить ризик пожежовибухонебезпеки на арсеналі. Зараз населення військового містечка користується балонами із скрапленим газом, що є грубим порушенням вимог вибухопожежобезпеки.

"Усвідомлюючи свою відповідальність за стан справ в області та з метою підвищення пожежної і техногенної безпеки об’єктів, унеможливлення виникнення надзвичайної ситуації у військовій частині А 1479, звертаємося з проханням посприяти на державному рівні своєчасному виділенню бюджетних коштів для вирішення вищезгаданих проблем", - сказано у рішенні Чернігівської обласної ради.

*** Військова частина А 1479 знаходиться в лісовому масиві, біля селища Дружба (Ічнянській район). З 1941 року тут зберігається арсенал боєприпасів. За попередніми даними, склади переповнені у 1,3 рази.