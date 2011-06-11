В Одесі засудили групу "зброярів"

В Одесі суд на п’ять та чотири роки позбавив волі трьох чоловіків, які виготовляли та продавали зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Одеській області, за організацію підпільного цеху, де переробляли пістолети для стрільби саморобними набоями, нелегальне виготовлення зброї, а також реалізацію через інтернет пістолетів та боєприпасів, Приморський райсуд Одеси виніс вирок про позбавленні волі організатора злочинної діяльності на 5 років 2 місяці, а двох його спільників – на 4 роки 2 місяці кожного.

В ході слідчих дій у підсудних «вилучено 75 одиниць вогнепальної зброї, серед яких пістолети марки Zoraki 914, Zoraki 925, EKOL, револьвери системи «Наган», а також оптичні прилади і понад 1 тис. набоїв різного калібру».

Суд розглянув 11 епізодів злочинної діяльності чоловіків, у яких правоохоронцями було здійснено 7 оперативних закупок зброї та боєприпасів, і визнав винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, підпільний цех з виробництва вогнепальної зброї у березні поточного року ліквідували в Одесі співробітники УБОЗ УМВС України в Одеській області спільно з СБУ.