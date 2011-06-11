"Укрзалізниця" відновлює роботу патронажних служб

«Укрзалізниця» відновлює діяльність патронажних служб залізничної галузі в повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», таке рішення ухвалене радою відомства 9 червня 2011 р.

Зокрема, ухвалено рішення на всіх залізницях України організувати патронажні служби з подання допомоги тяжкохворим і немічним самотнім ветеранам-залізничникам. Усі залізниці до кінця червня мають надати пропозиції щодо створення патронажних служб.

За даними відомства, майже 2 тис. колишніх залізничників підпадають у дану категорію і потребують особливої уваги. Раніше патронажні служби діяли з часу створення «Укрзалізниці» до 2006 року, а надалі майже скрізь припинили свою діяльність через брак фінансування.

На сьогодні робота патронажної служби налагоджена лише на Донецькій залізниці, де 22 працівники служби опікають 310 ветеранів. На Львівській залізниці волонтери безплатно піклуються про 315 ветеранів, на Південній залізниці 869 ветеранів-залізничників також перебувають під опікою волонтерів. На Одеській залізниці зі 140 самотніх ветеранів галузі 90 перебувають на обслуговуванні місцевих органів захисту населення, іншими опікуються волонтери. 144 ветерани Придніпровської залізниці перебувають на обслуговуванні у місцевих служб Червоного Хреста. На Південно-Західній залізниці - 185 самотніх пенсіонерів, про яких на даний час піклується залізниця.