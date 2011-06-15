Грошова маса скоротилася на 0,3%, монетарна база - на 0,7%

Грошова маса в Україні в травні ц.р. скоротилася на 0,3% (з початку року збільшилася на 6,5%) - до 636,5 млрд. грн., монетарна база - на 0,7% (з початку року зросла на 1%) - до 227,9 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у травні ц.р. скоротився на 0,4% (з початку року зріс на 8,3%) - до 448,4 млрд. грн. Зокрема вклади юридичних осіб скоротилися на 2% (зростання з початку року становило 9,9%) - до 156,1 млрд. грн., вклади фізичних осіб збільшилися на 0,5% (з початку року - на 7,5%) - до 292,3 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зріс на 0,9% (з початку року - на 4,8%) - до 758,5 млрд. грн. Зокрема кредити юридичних осіб зросли на 1,1% (з початку року - на 6,9%), - до 555,4 млрд. грн., кредити фізичним особам - на 0,1% (з початку року скоротилися на 0,7%) - до 203 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України в травні ц.р. збільшився на 81,8% (з початку року – майже в 6,3 разу) - до 17,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в травні скоротився на 0,3% (зростання з початку року становило 0,9%) - до 184,7 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків скоротився на 12,7% (з початку року зріс на 0,2%) - до 16,8 млрд. грн. За підсумками місяця норматив обов`язкових резервів становить 12,9 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,5 млрд. грн.

НБУ в травні здійснив операції з мобілізації вільної ліквідності банків на 17 млрд. грн. З початку ц.р. обсяг мобілізаційних операцій становив 95,5 млрд. грн.

Операції з рефінансування банків у травні НБУ не проводив, а з початку 2011 року їх обсяги становили 27,4 млн. грн. (у травні ц.р. НБУ обнародував інформацію, згідно з якою сума заборгованості з рефінансування Нацбанком комбанків з 1 січня по 23 травня 2011 року збільшилася на 10%, або більш ніж на 6 млрд. грн. - до 67 млрд. грн. – УНІАН).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.