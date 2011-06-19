На Волині вшанували пам'ять Скоропадського і хана Нахічеванського

18 червня на Волині з нагоди 95-ї річниці Брусилівського прориву в місті Рожище відкрито меморіальну дошку на честь перебування там національних героїв України та Азербайджанської Республіки – Павла Скоропадського і Гусейна Хана Нахічеванського, які в 1916 році служили генералами в Російській імператорській армії. Проект реалізовано за благодійні кошти, акумульовані громадським фондом «Останній солдат».

Урочисте відкриття дошки відбулось 17 червня за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Єйнулли Ядулли оглу МАДАТЛІ та голови Волинської облдержадміністрації Бориса КЛІМЧУКА, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА.

Голова облдержадміністрації у своєму виступі зазначив: «Україна продовжує вивчати сторінки спільної історії. Тут ми вшановуємо синів обох держав, які воювали пліч-о-пліч та виконували свої військові обов’язки. І сьогоднішня подія стане віхою в новітній історії України та Азербайджану».

У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні зауважив, що «це – знаменна подія не лише для містечка Рожище, а й для наших держав. Цей пам’ятний знак розповідає про великих героїв обох країн».

Довідка УНІАН. Павло Петрович Скоропа́дський (1873-1945) - український державний діяч, військовик. Походив з козацько-старшинського роду Скоропадських. Офіцер армії Російської імперії. Учасник російсько-японської (1904-1905) та Першої світової воєн (1914-1918). Гетьман Української держави (29 квітня - 14 грудня 1918).

Гусейн Хан Нахічеванський (1863 - 1919) – російський генерал кавалерії, генерал-ад’ютант. Походив з можновладної ханської родини Нахічеванських Єреванської губернії. Командував елітними кавалерійськими частинами і був єдиним за всю історію генерал-ад’ютантом - мусульманином в Російській імператорській армії. Кавалер 15 російських і 9 іноземних державних нагород. Імовірно, розстріляний більшовиками в січні 1919 року.