Цитати бен Ладена і Каддафі залишаться у вузівському підручнику

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає “дивною реакцією” українських вчених з Національного інституту стратегічних досліджень, до яких звернулася Генеральна прокуратура України, щодо цитування Усами бен Ладена і Муамара КАДДАФІ в підручниках для вищих навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР отримав відповідь від Генеральної прокуратури України на своє звернення стосовно відповідності законодавству України окремих фрагментів підручника для вишів «Глобалістика», в якому цитують “терориста номер один Усаму бен Ладена і лівійського диктатора Муамара КАДДАФІ”.

М.ТОМЕНКО нагадує, що у 2010 році видавництво «Вища школа» випустило затверджений Міністерством освіти і науки України підручник для студентів вищих навчальних закладів «Глобалістика», співавторами якого є перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є.СУЛІМА та доктор політичних наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара М.ШЕПЄЛЄВ.

За словами М.ТОМЕНКА, в даному підручнику зазначається : «М.КАДДАФІ слушно зауважує, що світова політика, яка тримається на лицемірстві і подвійних стандартах, є сприятливою умовою для виникнення терористичної боротьби».

Також сказано в підручнику, що «насправді варто звернути увагу на деякий «поправочний коефіцієнт», що вніс у концепцію зіткнення цивілізацій Усама бен Ладен, який сказав, що американська цивілізація, що веде війну з ісламом, не є в справжньому сенсі слова християнською цивілізацію, а є цивілізацією іудаїзму, що прикрився розірваним і вже старим християнським вбранням».

На переконання М.ТОМЕНКА вищезгадані публікації у підручнику “можна розглядати як своєрідну пропаганду і виправдання тероризму, що прямо заборонено законодавством України”.

Водночас, у відповіді Генпрокуратури зазначається, що за її дорученням Національним інститутом стратегічних досліджень проведено дослідження висловлювань та цитат, що наводяться у підручнику, у тому числі Муамара КАДДАФІ та Усами бен Ладена та встановлено, що “звернення авторів до проблеми міжнародного тероризму є цілковито обґрунтованим тематикою підручника і відповідає міжнародній практиці викладання у вищих навчальних закладах”. Згідно з висновками науковців, жодних тверджень, які виправдовують або пропагують міжнародний тероризм, у підручнику немає. М.ТОМЕНКО вважає це “дивною реакцією” українських вчених.