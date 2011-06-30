Кабмін виділив землю для будівництва Бескидського тунелю

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі державному територіально-галузевому об`єднанню "Львівська залізниця" (ЛЗ) для будівництва і облаштування Бескидського тунелю.

Розпорядження від 22 червня 2011 р. № 582-р про вилучення і надання у постійне користування і оренду земельних ділянок зі зміною цільового призначення розміщене на сайті Кабміну.

Зокрема, вилучені з постійного користування Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс" і державного підприємства "Воловецьке лісове господарство" земельні ділянки лісового фонду (ліси), розташовані за межами населених пунктів Сколівського району Львівської області і Воловецького району Закарпатської області.

У «Галсільлісу» вилучено 5,05 га землі, з них 1,41 га передано у постійне користування, 3,64 га - в оренду на період будівництва. У ДП "Воловецьке лісове господарство" вилучено 1,14 га землі у постійне користування.

При цьому Сколівській і Воловецькій райдержадміністраціям доручено забезпечити видачу в установленому порядку державних актів на право постійного користування земельними ділянками і укладання договорів оренди земельних ділянок та їх реєстрації.

ЛЗ доручено відшкодувати відповідно до законодавства збитки, заподіяні Славському дочірньому лісогосподарському підприємству "Галсільліс" і держпідприємству "Воловецьке лісове господарство" в результаті вилучення земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» у 2011 р. перемогла в тендері «Укрзалізниці» на проектування і будівництво Бескидського тунелю. «Укрзалізниця» веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо виділення додаткових коштів на проект.

Нагадаємо, у червні 2008 року «Укрзалізниця» оголосила процедуру передкваліфікації з проектування і будівництва Бескидського тунелю в Закарпатській області. Зокрема, передбачається реконструкція тунелю з будівництвом під`їзних шляхів, будівництво нового двоколійного залізничного тунелю протяжністю 1 км 822 м.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року розпочала проектування будівництва Бескидського тунелю, розвідку рельєфу і геодезичні роботи.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект запровадження швидкісного руху пасажирських потягів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку», яку було підписано ще у серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. дол. Кредит надається на 15 років під 4-6%. З них 40 млн. дол. - на будівництво в Закарпатті Бескидського тунелю, який входить до складу 5-го пан-європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи з тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).