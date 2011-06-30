Міллер натякнув, що газові сподівання України - марні

Керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР підкреслює, що змін у контрактній системі на газ не планується.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на річних загальних зборах акціонерів ВАТ «Газпром».

«Ми проявили твердість на переговорах щодо цін з нашими клієнтами, і в результаті наша виручка з європейського ринку збільшилася з 42,5 млрд. до 43,9 млрд. дол.», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що «Газпром» зберіг систему довгострокових контрактів з умовою «бери або плати», а також систему ціноутворення, прив'язану до нафтової корзини.

«Ніяких радикальних змін у контрактній системі не очікується і не планується», - зазначив О.МІЛЛЕР.

За його даними, ринкова частка «Газпрому» на європейському ринку складала на кінець 2010 років 23%. Для порівняння: частка Норвегії – 19%, Алжиру – 10% і Катару –6%, додав він.

За його словами, на основному ринку «Газпрому» попит почав відновлюватися швидше, ніж очікували оптимісти.

О.МІЛЛЕР зазначив, що в 2010 році в Європі відмічений абсолютний рекорд споживання газу. Зросли поставки російського газу до Чехії, Польщі, Сербії, де його імпорт газу значно перевищив докризовий рівень.

Керівник «Газпрому» також зазначив, що на ринку Франції, Німеччині спостерігалося стійке зростання імпорту газу з Росії.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» підвищив прогноз щодо виручки від експорту газу до Європи на поточний рік до 60 млрд. дол.