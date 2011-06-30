Рябченко вважає можливою приватизацію держбанків

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО вважає можливим продаж частини акцій державних банків за умови прийняття окремих законів щодо їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами голови ФДМУ, на сьогодні робота таких державних банків, як "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" є вузьконаправленою в соціальній сфері, тому для їх приватизації необхідно ухвалити окремий закон чи навіть держпрограму.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що вважає можливим продаж міноритарного пакета акцій "Ощадбанку" за умови збереження в держвласності його контрольного пакета. При цьому акції банку, за його словами, можуть бути виставлені зокрема і на зарубіжних фондових майданчиках.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., зобов`язання - 51,243 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,838 млрд. грн.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк», місто Київ) – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.