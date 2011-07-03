Влада Прикарпаття збирається заманювати туристів полюванням

Влада Івано-Франківської області має намір зробити мисливство складовою туристичної галузі.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, про це заявив на виїзному засіданні у суботу у місті Косів голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК.

За його словами, мисливство має стати складовою туристичної галузі і забезпечити відновлення основних видів тварин, розвиток рибальства в області.

На переконання губернатора, «мисливська галузь не може бути збитковою, як про це звітують обласні чиновники».

М.ВИШИВАНЮК доручив обласному управлінню лісового і мисливського господарства оголосити конкурс на створення приватних мисливських господарств та підготувати для них пропозиції щодо вільних угідь та господарств у районах Прикарпаття.

За його словами, там, де є уже приватні мисливські господарства, «хай будуть», а «де немає ще – оголосити конкурс на передачу в користування приватним мисливським господарствам вільних мисливських угідь».

Колегія облдержадміністрації також доручила обласній організації Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) до 1 вересня реорганізувати районні організації УТМР в юридичні особи і до 1 жовтня сформувати спеціалізовані базові мисливські господарства з розведення водоплавної дичини, фазанів, оленів благородних та плямистих.

Довідка УНІАН. На території Івано-Франківської області веденням мисливського господарства займаються 35 користувачів мисливських угідь на площі 989 тис. га, з них 15 лісогосподарських підприємств обласного управління лісового і мисливського господарства на площі 407,7 тис. га, 8 організацій УТМР – 446,7 тис. га, 12 приватних підприємств – 134,6 тис. га.

У 2010 році витрати на ведення мисливських господарств області становили 3,093 млн. грн.., надходження від них – 1,619 млн. грн.

За офіційними даними, мисливський фонд області налічує 6 видів копитних тварин, 15 видів хутрових звірів і 12 видів птахів. Окупність ведення мисливського господарства сягає 52%. Через недостатню кількість коштів та низьку чисельність тварин майже усі мисливські господарства за період своєї діяльності звітують про збитковість.