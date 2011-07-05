ВР розширила коло осіб, що мають право на безплатне вугілля

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення прав вдів, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 297 народних депутатів із 395 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено розширити коло осіб, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби за рахунок підприємств з видобутку вугілля і вуглебудівних підприємств, а у випадку їхньої ліквідації або консервації - їхніх правонаступників.

Це право надається пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах, пов`язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок.

Також це право надається членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв`язку із втратою годувальника, а також померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право.

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.