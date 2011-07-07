ВР розглядає проект пенсійної реформи близько чотирьох години

Верховна Рада України розглядає законопроект про пенсійну реформу в другому читанні близько години.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент на даний момент розглянув близько 350 поправок. Всього до законопроекту було подано понад 1100 поправок.

В сесійній залі крім депутатів від фракції Партії регіонів, фракції Народної партії та КПУ, групи «Реформи і порядок», перебувають близько 30 депутатів від фракції НУ-НС та «БЮТ-Батьківщина».

Опозиціонери наполягають на розгляді їхніх поправок.

Під час розгляду питання народний депутат від фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заніс до сесійної зали тацю з чаєм та тістечками. Одну чашку чаю з тістечком він дав депутатці від «БЮТ-Батьківщини» Ользі БОДНАР, а другу депутатці від «БЮТ-Батьківщина» Уляні МОСТІПАН.