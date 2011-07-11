Порушено кримінальну справу проти керівництва ливарного заводу

Стосовно керівництва ТОВ «Новокаховський ливарний завод» порушено кримінальну справу за фактом забруднення навколишнього середовища.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області, Херсонською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «Новокаховський ливарний завод» за ч.3 ст.365 КК України за фактом здійснення підприємством викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності відповідного дозволу.

Сума завданих збитків становить понад 187 тис. грн.

Всього в поточному році прокуратурою області внесено 14 документів реагування щодо забруднення атмосферного повітря, за якими притягнуто до відповідальності 12 посадових осіб.