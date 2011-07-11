Українським залізничникам обіцяють підвищити зарплату

Зарплата залізничників до кінця 2011 року збільшиться на 20%. Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це сказав під час проведення селекторної наради генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Соціальне забезпечення наших людей має бути на вищому рівні. Незважаючи на нелегке становище, мною прийняте рішення про збільшення заробітної плати. До кінця року ми вийдемо на підвищення мінімум на 20%. Хоча фінпланом було закладене 15%», - повідомив він.

Згідно з повідомленням, крім того, генеральний директор дав доручення начальникам залізниць проаналізувати структури управлінь і підрозділів. «Під час автоматизації відбувається перехід на нові технології. Звичайно, це спричиняє як зміну структури, так і зміну штату. Сьогодні кадрові служби мають зайнятися перекваліфікуванням кадрів, зробити прогноз переміщення людей у межах підприємств і залізниці. Нинішнім прикладом такої роботи є створення посад комерційних агентів замість товарних касирів", - сказав він.

При цьому гендиректор підкреслив, що має бути оптимізація, а не скорочення. "Взагалі, я категорично забороняю скорочення людей. Жоден наказ на скорочення не має бути виданий в "Укрзалізниці", ні на жодному підприємстві. Скорочення будь-якої людини - це недолік у роботі кадрових служб, за який вони нестимуть відповідальність. Усі люди мають бути працевлаштовані і працювати там, де є робота, і одержувати заробітну плату», - сказав В.КОЗАК.

Щодо забезпечення працівників галузі житлом, він зазначив, що вже до кінця літа 2011 року буде прийняте рішення про формат, форму та обсяг забезпечення житлом. «Ми знайдемо оптимальний механізм, який дасть змогу допомагати залізничникам вирішувати житлову проблему. Хочу зазначити, що житло має стати стимулом, для того, щоб у галузь приходили молоді і висококваліфіковані фахівці», - зазначив він.

В.КОЗАК також підкреслив необхідність посилити свою роботу у напрямку закріплення в галузі молодих фахівців. «Необхідно вже на цьому етапі придивлятися до молодих кадрів у технікумах і вузах, щоб молоді фахівці, проходячи практику, вже одержували ті навики, які в майбутньому допоможуть їм у роботі. А ми, в свою чергу, маємо заохотити фахівця і створити йому гідні умови та оплату праці», - зазначив він.