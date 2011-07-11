Більше 100 священників зажадали прибрати скульптуру Даждьбога

У Голій Пристані Херсонської області через протестів духівництва демонтували скульптуру язичницького божества Даждьбога, встановлену на набережній під час фестивалю «Купальські зорі».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль проходив у Голій Пристані 2-3 липня, а вже 9 липня скульптуру демонтували.

Мер Голої Пристані Анатолій НЄГРА, який на даний момент перебуває у відпустці за кордоном, повідомив, що у зв`язку з протестом православного духівництва, до з`ясування всіх деталей питання, він дав команду демонтувати скульптуру

За словами секретаря Херсонської єпархії УПЦ МП ігумена Феофана (МИХАЙЛОВА) факт письмового звернення з боку духівництва до мера Голої Пристані мав місце. Зокрема, 5 липня під час загальних єпархіальних зборів, на яких були присутні представники усіх парафій області, було порушене питання про цю скульптуру. Результатом розгляду питання і стало письмове звернення до А.НЄГРИ, яке підписали понад 100 священиків.

«Священики єпархії висловили свою позицію з даного приводу, яка полягає в неприйнятті встановлення релігійних, культових ідолів язичницьких часів і створення можливості поклоніння ним», - повідомив ігумен ФЕОФАН.

Зазначимо, що мер Голої Пристані Анатолій НЄГРА має церковні нагороди.

Де зараз знаходиться скульптура, і якою буде її доля - поки не відомо. За існуючими даними, вартість створення і установки скульптури Даждьбога, орієнтовно, становила до 30 тис. грн.

Довідка УНІАН. Даждьбог або Дажьбог - один із головних богів у східнослов`янській міфології, бог родючості і сонячного світла. Даждьбог згадується у найбільш ранніх пам`ятках староруської письмової культури, таких як «Повесть временных лет» (Іпатьєвський літопис), «Слово о полку Игореве».